Yüksek gerilim hattı üzerine devrilen ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı

– Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerine yıkılan ağaç, mahalleyi bir süre elektriksiz bıraktı.



Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkisini sürdüren yağış ve rüzgar sebebi ile bir ağaç devrildi. Yüksek gerilim hattı üzerine yıkılan ağaç, enerji hattına zarar verdi. Devrilen ağaç mahalleyi bir süre elektriksiz bıraktı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce, enerji hattında oluşan zarar giderildi.



Mahalle Muhtarı Hasan Emanet ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Muhtar Emanet paylaşımında, “Değerli Kurudere halkımız yüksek gerilim hattı üzerine ağaç yıkılması sonucu enerji hatları zarar görmüştür. Ekipler çalışmaktadır. Kısa sürede enerji verilecektir. Anlayışınız için teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

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