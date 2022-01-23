Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkisini arttırdığı bu günlerde Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Serdivan Belediyesi yardım ekipleri belirlenen noktalara, sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanları için de su, yem ve mama bıraktı. Birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak Serdivan Belediyesi her alanda tedbir almayı sürdürüyor. İlçe geneline karla mücadele ekipleri kar küreme faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan sokak hayvanları için de ekipler seferber oldu.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kar yağışının artması sebebi ile yiyecek bulamayan hayvanların aç kalmamaları için belirlenen noktalara yiyecek ve içecek kaplarının konulduğu ve belirli aralıklarla bu noktaların kontrol edildiği ifade edilirken hava şartları normale dönene kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Rutin kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilen hayvanların da gerekli muayene ve tedavilerinin yapılabilmesi için kontrol altına alındığı ve tedavilerinin tamamlanması ile birlikte de tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı belirtildi.

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