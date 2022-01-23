Şehit Gaffar Okkan mezarı başında anılacak

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 21’nci yılında mezarı başında düzenlenecek olan anma töreni ile anılacak.
Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, Hendek Kaymakamlığı öncülüğünde organize edilen program kapsamında İlİlçe Protokolünün katılımıyla 24 Ocak Pazartesi günü saat 11.30’da Hendek’te mezarı başında dualarla anılacak.
Ayrıca her yıl olduğu gibi Diyarbakır’dan gelecek sporcular ve heyet Okkan’ın mezarına Diyarbakır’dan getirecekleri topraklardan serpip, karanfil bırakacak. Mezarlıktaki törenin ardından İlİlçe protokolünün de katılımıyla Tepecik’te bulunan Şehidin adının verildiği A.Gaffar Okkan Camiinde tüm aziz şehitler adına Mevlidi Şerif okunacak. Ardından aş evinde yemek ikramı olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.