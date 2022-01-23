Evde tenekede yakılan kömür 2 can aldı 



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde, evde ısınmak için tenekenin içerisinde kömür yakan Pakistan uyruklu 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak´ta bulunan bir evde meydana geldi. Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı evde Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) gece ısınmak için bulundukları odada teneke içerisinde kömür yaktı. Aynı odada uyuyan 2 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde bulunan diğer kişilerin durumu fark ederek yardım istemesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi 2 kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2022-01-23 18:21:00



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