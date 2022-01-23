D-650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Geyve ilçesi D650 karayolunda kar dolayısı ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, AdapazarıBilecik D650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar dolayısı ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı, Geyve İlçe Devle Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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