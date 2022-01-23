D-650 karayolunda ulaşım kapandı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesi D650 karayolunda kar ve buzlanma dolayısı ile yol trafiğe kapandı.

Sakarya genelinde etkisini gösteren kar yağışı D650 karayolu Pamukova ilçe geçişinde yolun kapanmasına sebep oldu. SakaryaBilecik D650 karayolunda Turgutlu Mahallesi mevkiinde ulaşım durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerinin yolun açılması için çalışmaları sürüyor.

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