Sakarya Valisi duyurdu: “220 vatandaşımız misafirhanelerimiz ve yurtlarımıza yerleştirilmiştir”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeni ile yola devam edemeyip kalacak yer talebinde bulunan 220 vatandaşın misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Etkili olan kar yağışı İstanbulAnkara arasındaki TEM Otoyolu ve D100 Karayolu arasındaki ulaşımı kapatmıştı. Geceden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da ekipler vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için adeta seferber oldu. Yağış sebebi ile yola devam edemeyip kalacak yer talebinde bulunan 220 vatandaş ise Sakarya’da misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “An itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle yola devam edemeyip kalacak yer talebinde bulunan 220 vatandaşımız misafirhanelerimiz ve yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Ekiplerimiz tüm yollarımızda hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için canla başla hizmet vermeye devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

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