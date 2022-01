Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 21’inci yıl dönümünde anıldı Sakarya Valisi Kaldırım: “Gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş, aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etmiş bir kardeşimizdir”

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 21’inci yılında Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde iken makamından Diyarbakır Valiliğine giderken hain bir pusu neticesinde şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 21’inci yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi. Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il ve ilçe protokolü, Gaffar Okkan’ın yakınları ve emniyet teşkilatı katılım gösterdi. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan’ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında ise dualar edilerek şehit Okkan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.



“Devletin güler yüzü, şefkatinin göstergesi ve sıcak eli oldu”

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Bundan tam 21 yıl önce hunharca, vahşice katledilen Sakaryalı şehit emniyet müdürümüzün memleketinde görev yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Şehidimiz, alışılmışın dışında bir profil çizerek halka her zaman yakın durdu, samimi tavır ve sözleriyle halkla iç içe olarak devletin güler yüzü, şefkatinin göstergesi ve sıcak eli oldu. O, devletimizin terörle mücadelesinde kahramanlaşmış, destanlaşmış, doğu ile batı arasında kurduğu gönül köprüsüyle adeta bayraklaşmış, Sakarya ile Diyarbakır arasındaki, kardeşliği pekiştirmiştir” dedi.



“Keşke şehidimiz bugün Diyarbakır’ı görse”

Anma törenin konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Diyarbakır ile Sakarya kardeş olmuştur. Keşke şehidimiz bugün Diyarbakır’ı görse o günkü attığı kıvılcımların dalga dalga büyüdüğünü ve bugün kardeşliğin, huzurun, barışın, insanlığın, muhabbetin şehrinin Diyarbakır olduğunu görse, her halde ne kadar mutlu olurdu ama ailesi görüyor. O tohumlar bugün barış, huzur, kardeşlik ve insanlık getirdi” diye konuştu.



“Gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Aziz şehidimiz Sakarya’mızın ve ülkemizin has evladı Ali Gaffar Okkan kardeşimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen 5 polis arkadaşımızı rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum, Rabbimden onlara gani gani rahmet diliyorum. Gerçekten şehidimiz hem meslek itibari ile hem de bu aziz şerefli milletin bir ferdi olarak gerçekten vatanına borcunu ödemiş. Özellikle gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş, milletimizin maneviyatını, vatana millete ve aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etmiş bir kardeşimizdir” şeklinde konuştu.

