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Karın keyfini Reisler Gölü’nde çıkarttılar Kimisi oltası ile balık tuttu, kimisi mangal yaptı

İHA

Etkili olan yağışların ardından bazı vatandaşlar karın keyfini Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ReislerOkçular Gölü'nde çıkarttı. Bazısı oltası ile balık tutarken bazıları ise kar üzerinde mangal yaptı.

Karın keyfini Reisler Gölü’nde çıkarttılar Kimisi oltası ile balık tuttu, kimisi mangal yaptı

Etkili olan yağışların ardından bazı vatandaşlar karın keyfini Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan ReislerOkçular Gölü’nde çıkarttı. Bazısı oltası ile balık tutarken bazıları ise kar üzerinde mangal yaptı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve ilçe merkezinde yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan ReislerOkçular Gölü yaz aylarında olduğu gibi bu zamanlarda da misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Çevresi çam, meşe ve doğal orman bitki örtüsü ile çevrili olan ve piknikçilerin uğrak yeri olan gölün keyfini bu kez ise karda çıkarttılar. Yağışın ardından Reisler Gölü’nün yolunu tutan vatandaşlardan bazıları zamanlarını balık tutarak, bazıları ise mangal yaparak geçirdi.
Arkadaşları ile birlikte Reisler Gölü’ne gelen Fatih Temel, “Kar yağışını değerlendirmek için arkadaşlarım ile birlikte buraya geldik. Bir yandan mangal yapıyor bir yandan ise manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Oldukça kalabalık burası, aileler ve diğer kişiler de bizim gibi gelmişler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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