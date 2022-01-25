BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tahliye edilen sanığın ev hapsi kaldırıldı

BAE için çalıştığı öne sürülen ve Sakarya'da yakalanıp tutuklandıktan sonra ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen Ürdün vatandaşının ev hapsi cezası kaldırılarak, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk yaptığı iddia edilen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud A.A.A.'nın, 'siyasal veya askeri casusluk' ve 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçunu işlediği belirlenmiş, şüpheli istihbari çalışma neticesinde Sakarya’da yakalanıp tutuklanmıştı. BAE için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı hakkında ‘siyasal veya askeri casusluk’ ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık hakkında hazırlanan 159 sayfalık iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Türkiye'nin gündemine oturan BAE ajanı olduğu iddia edilen sanık için, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama’ suçu ile ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan toplam 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenilmişti.



“Ev hapsi, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrildi”

BAE için çalıştığı casusluk yaptığın öne sürülen Ahmed Mahmoud A.A.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Söz hakkı verilen Ahmed Mahmoud A.A.A.'nın, geçimini sağlamak ve günlük hayatına devam edebilmek için ev hapsinin kaldırılmasını talep etti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise konut infazının kaldırılması talebinin kabulünü ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamını istedi. Sanık avukatlarının da sanığın beyanına katıldıkları ve isteğinin kabul edilmesini talep etti. Görüşünü açıklayan mahkeme heyeti ise MİT Başkanlığına iletilen müzekkerenin neticesinin beklenmesine ve sanık üzerindeki ev hapsi kararının kaldırılarak, imza yükümlülüğündeki adli kontrole çevrilmesine, bu kapsamda da her ayın ilk günü imza atmasına karar vererek, duruşmayı 31 Mart tarihine erteledi.

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