Gönülleri fetheden Büyükşehir’in şoförleri ödüllerini aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Dairesi’ne bağlı toplu taşıma şoförleri, görev başında sergiledikleri duyarlı hareketlerden dolayı Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından ödüllendirildiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Dairesi’ne bağlı toplu taşıma şoförleri, görev başında sergiledikleri duyarlı hareketlerle vatandaşın takdirini topluyor. Kentin farklı noktalarında yolcu taşıyan araçların sürücüleri, son 2 ayda kaydedilen ve paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Haber bültenlerinde kalp krizi geçiren yolcuyu güzergâh değiştirip acil servise ulaştırmasıyla gündem olan Recep Dağdelen, durakta fenalaşan yolcuyu araca alıp hastaneye götüren Ali Kemal Aktaş, engelli bir yolcuyu gideceği yere götüren Merve Fet ve trafikte yanan otomobile müdahale eden Tekin Çakır bu duyarlı davranışlarla vatandaşların gönlünü fethetti. Araç kameralarına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem Yüce, vatandaşın kalbine dokunan duyarlı davranışlarla gündem olan personelleri makamında ağırladı. Yüce, halkın hizmetkarı olan kamu çalışanlarının yaşanan her olaya önce vicdan penceresinden bakması ve bu şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 4 farklı personele, sergilenen davranıştan ötürü gurur duyduklarını ifade eden Yüce, “Siz vatandaşın yanında olun, biz her zaman sizin yanınızdayız” mesajı vererek çiçek ve hediye takdim etti.



“Vatandaşın her anında yanındayız”

Başkan Yüce Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların her anında yanlarında olduklarını ifade ederek, “Biliyorsunuz bir yolcumuz otobüste kalp krizi geçirdi ve şoförün hızlı kararı ile hayatı kurtuldu. Yine bir başka ulaşım şoförümüz Ali Kemal Aktaş durakta kalp krizi geçiren yolcuyu otobüse alarak hemen hastaneye yetiştirmiştir. Yine başka bir personelimiz Tekin Çakır da trafikte gördüğü araç yangınına otobüsünü durdurarak aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale etmiştir. Merve Hanım ise engelli bir vatandaşımızın karşıya geçmesine yardımcı olmuştur. Arkadaşlarımıza centilmence davranışından dolayı teşekkür ediyoruz, bundan gurur duyduk. Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle vatandaşların her anında yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

