Bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-650 karayolu Geyve Örencik Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. Engincan Gökdağ yönetimindeki 61 DF 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Engincan Gökdağ ile araçta bulunan Erhan Demir, Emirhan Kolsuz ve Ümit Şirin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-01-26 21:56:38



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