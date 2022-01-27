Sırtında açılan 1 santimetrelik delikten bin 200 taş çıkartıldı SEAH’tan örnek olacak ameliyat yöntemi Böbrek çevresinden bin 200’den fazla taş çıkartılan hasta: “Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu”

Sakarya’da böbrek taşı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki vatandaş, ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği ile sırtında açılan 1 santimetrelik delikten ameliyat edildi. Gerçekleşen ameliyatta adamın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200 adet taş çıkarıldı. Hasta, 3 günlük kontrol sonrasında taburcu edildi.

Böbrek taşı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 69 yaşındaki Samet Saraç isimli vatandaş, hastanenin üroloji kliniğinde ameliyata alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Op. Dr. Recep Burak Değimentepe, Dr. Burak Uysal, Dr. Safa Arslan ile Hemşire Elif Kurtay ve Hemşire Elif Bilgen tarafından ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği uygulanarak, hastanın sırt bölgesinden 1 santimetrelik delik açıldı. Gerçekleşen ameliyatta hastanın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200’den fazla taş çıkartıldı.

Başarıyla gerçekleşen ameliyat sonrasında 3 gün gözetim altında tutulan hasta daha sonrasında taburcu edildi. Ameliyatta uygulanan teknik hakkında açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, böbrek taşı rahatsızlığının yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirterek, uygulanan yöntemle hastaların sırt bölgesinden tüm taşları tek seferde çıkartabildiklerini aktardı.



“Sırt bölgesinden 1 santimetrelik kesiyle tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz”

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, “Böbrek taş hastalığı yaygın görülen bir hastalık. Hastalarda anatomik bozukluğa bağlı olarak veya metabolik bir problem ya da çevresel faktörlere bağlı olarak hastalarda böbrek taşı gelişiyor. Eğer farkına varılmazsa zamanla hastalarda böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor bu hastalık. Ameliyat ettiğimiz iki hastamızın da tüm böbreği taşla çevrili haldeydi. Kapalı yöntemle sırt bölgesinden 1 santimetrelik bir kesiyle girerek hastalarımızın tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz” dedi.



“En önemli özelliklerinden birisi tecrübe gerektirmesi”

Ameliyatta kullanılan ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği ile ilgili konuşan Halis, “Çok konforlu ve tecrübeli ellerde herhangi bir komplikasyon olmadan yapılabilen bir ameliyat. En önemli özelliklerinden birisi tecrübe gerektirmesi. Etkin ellerde bu ameliyatın yapılması hastaya çok büyük faydalar sağlıyor. Hastanede kalış süresinin azalması ve kesi olmaması hastanın 3 günlük süreç sonunda ameliyat olmamış gibi evine taburcu olabilmesi bu ameliyatın en önemli noktası” diye konuştu.



“Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu”

Böbrek çevresinden 200 gram ağırlığında bin 200’den fazla taş çıkartılan 69 yaşındaki Samet Saraç ise “200 gram taş çıkarttılar, çok iyi geçti ameliyatım. Zaten ameliyathaneye gidene kadar da moralim çok iyiydi, oradan sonra da bir sorun yok. Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu ve burada sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler, çok titizlikle yaptılar. Allah hepsinden, hastanede çalışan herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

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