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Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140’a takılı kaldı 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası gösterge paneli 20 metre uzaklıkta bulundu

İHA

Bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin ibresi 140’a takılı kaldı 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası gösterge paneli 20 metre uzaklıkta bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 Karayolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin gösterge paneli 20 metre uzaklıkta bulunurken, hız göstergesinin ise 140’a takılı kaldığı tespit edildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Geyve ilçesi D650 Karayolu Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine seyir eden E.G. idaresindeki 61 DF 491 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada araçtaki Ö.Ş, E.K. ve E.D. yaralanırken, sürücü E.G. ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, araçta sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle yolun Adapazarı istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Gösterge paneli 20 metre uzaklıkta bulundu
Meydana gelen kaza sonrasında inceleme başlatan ekipler, olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemede otomobilin parçaları bölgede dağılmış şekilde bulundu. Otomobilden kopan gösterge paneli ise kaza yerinden yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunurken, hız göstergesinin 140’ta takılı kaldığı belirlendi. 4 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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