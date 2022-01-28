Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (3)



TUTUKLANDI

Sakarya´nın Akyazı ilçesinde Erdem Özdemir´in öldürmesinin ardından soruşturma başlatan polis, evde hırsızlık için girildiğini belirlerken, kar üzerindeki ayakkabı izleri ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Ö.K. (39) Adapazarı´nda yakalandı. Ö.K.´nin kullandığı silah ve çaldığı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ö.K.´nin silahı aldığı Ş.İ.Ö. (48) de yakalandı ve hakkında yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Levent KIZILASLAN

2022-01-28 19:05:07



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