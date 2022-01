Eşine nadir rastlanan doğa harikası kış güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor Saklı kalmış cennettin restorasyon işlemlerinde sona gelindi Doğal yapısı bozulmadan çalışmaları yapılan Acarlar Longozu, yeni görünümüyle büyüleyecek

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı cennet Acarlar Longozu, her mevsim olduğunu gibi kış aylarında da oluşan güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. ‘Acarlar Longozu Sulak Alanı Ekoturizm Geliştirme Projesi’ kapsamında yapım ve bakım işlemlerinde sona gelinen doğal güzellik, yeni görünümüyle ziyaretçilerini adeta büyüleyecek.

Yeşilin her tonunun buluştuğu, hem doğa harikası hem önemli bir oksijen kaynağı olan ve dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri. 24 kilometrelik alanda 200 çeşitten fazla göçmen kuşa ve 2 bin 300 civarında bitki türüne de ev sahipliği yapan Acarlar Longozu, son yıllarda sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarından biri haline geldi. Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri, hepsinden önemlisi adeta cennetten bir köşe görünümüyle kendine hayran bırakan longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Eşine nadir rastlanan ve halk arasında su basar ormanları olarak bilinen longozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunuyor. Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longoz, ‘Acarlar Longozu Sulak Alanı Ekoturizm Geliştirme Projesi’ kapsamında yapım ve bakım işlemleri sebebiyle ziyaretçilere kapısını kapattı. Proje kapsamında 12 milyon liraya mal olacak çalışmalar devam ederken 7 Şubat 2019 tarihinde 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak ilan edildi. Mevcut potansiyelin ekolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projede çalışmalarda sona gelindi. 2021 yılında inşaat faaliyetlerine başlanılan Acarlar Gölü Longoz Ormanı Ekoturizm Projesinde; giriş kontrol birimi, kafeteryasergitabiat eğitim birimi, ziyaretçi merkezi, satış birimi, kayık iskelesi, platform ve çevre düzenleme, seyirgözlem kulesi ve ahşap yürüyüş yolu yapılacak. Yaklaşık 2 yıldır longozun kapalı kaldığın belirten ve işletmede çalışan Kadir Ayin, 600 metre olan yürüyüş yolunun 2 kilometreye uzatılacak.



“Yazkış ayrı bir güzel burası”

Acarlar Longozu işletme sahibi Süleyman Sütçü, “Yaz kış buraları işletiyoruz. Longozun yürüyüş yolu tadilatı vardı ve ihaleye çıktı. O da kısmetse HaziranTemmuz aylarında bitecek diye düşünüyoruz, açılışı yapılacaktır. Onun dışında kışın konaklama hizmeti de veriyoruz. Yazkış ayrı bir güzel burası suların şuan doğal yağmurdan ve kardan dolayı yaklaşık 1 metre yükseldiğini söyleyebilirim. Halihazırda hafta sonları müşteri kabul ediyoruz, ağırlamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İşletmede çalışan Kadir Ayin ise “Acar Longozu’nda yaz ve kış ayrı olmak üzere hizmet vermekteyiz. 2 senedir tadilatta olan longoz, bu sene Haziran ayı olmak üzere sezona tekrar başlayacak. Longoz, tadilatta yapılmış olan ve daha öncesinde 600 metre, şuanda da 2 kilometre ulaşan yürüyüş yoluyla beraber yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.