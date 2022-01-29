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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Minibüsün kapısı, TIR´ın dorsesine takılı kaldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkisinde meydana geldi. Eren Akova yönetimindeki 34 LY 7927 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ADM 386 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün sağ kapısı TIR'ın dorsesinde asılı kaldı, sağ kısmının kaportası dağıldı. Kazada sürücü Eren Akova ile kardeşi Emrah Akova, hasar gören araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-01-29 10:24:48



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