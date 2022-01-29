Çocuklar, kızak şenliğinde doyasıya eğlendi

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği’nde aileler çocukları ile birlikte karın tadını doyasıya çıkararak keyifli zaman geçirdi.

Akyazı Belediyesi tarafından yarıyıl tatilindeki öğrenciler ve ailelerinin güzel vakit geçirmeleri için organize ettiği ‘Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği’, yoğun katılımla başladı. Güzlek Mahallesi Keremali Yayla yolunda hazırlanan alanda gerçekleştirilen şenliğin ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları ile birlikte karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyen aileler şenliğe akın ederken Akyazı Belediyesi tarafından sunulan imkanlarla keyifli vakit geçirdiler. Etkinliğin Pazar günüde devam edeceğini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, kentteki tüm vatandaşları, Akyazı’ya davet etti.

“Çocukların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız”

Şenliğe Akyazı’dan ve çevre ilçelerden birçok vatandaşın katıldığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Biz karne tatilinde olan çocuklarımız ile ailelerinin karın tadını çıkarması ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için bu şenliği düzenledik. İki gün sürecek olan şenliğimize vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde katılması bizleri de memnun etti. Burada hem çocuklarımız hem de aileleri kendi getirdikleri ve bizim temin ettiğimiz kızaklarla eğlenceli vakit geçirdiler. Çocukların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Akyazı Belediyesi olarak bu tür sosyal etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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