7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Geyve'de 6 ev ve 1 işyerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konulara ilişkin inceleme başlatan ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren F.A.’yı tespit etti.

Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.