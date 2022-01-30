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Sakarya’nın Karasu ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı. Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Karasu ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen motosiklete çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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