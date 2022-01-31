Adapazarı Belediyesi Şubat etkinliklerini açıkladı

Adapazarı Belediyesi Şubat Kültür Sanat takvimi açıklandı. Birbirinden zengin içeriğe sahip etkinlikleri her ay kültür sanat dostlarıyla buluşturan Adapazarı Belediyesi, bu ay da konser, şiir dinletisi, sergi, film gösterimi, söyleşilere ve tiyatrolara imza atacak.

2022’de de Kültür Sanat Etkinliklerine hız kesmeden devam eden Adapazarı Belediyesi, Şubat ayı takvimini açıkladı. Adapazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Atölye, Konser, Yetişkin ve Çocuk Tiyatroları, Film Gösterimi, Sergi, Aynalıkavak Sohbetleri, Kariyer Buluşmaları ve birçok söyleşinin yer aldığı etkinliklere tüm kültür sanat dostları davet edildi.

Açıklanan takvime göre etkinlikler, 2 Şubat Çarşamba günü Hoşneva Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından verilecek Tasavvuf Konseri programıyla başlayacak. Her Pazartesi ve Çarşamba günü Zeka, Mantık ve Strateji Oyunu atölyeleri Merkez Bilgievi’nde gerçekleşecek. Çocuklar için Şaşkın Korsan, Hayaller Ülkesi, Paytak Penguen ve Orman Macerası tiyatroları, yetişkinler için ise Deliriyorum Ben Haberin Olsun, Arf Sabiti oyunları Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Şehit Eren Bülbül’ün hikayesinin anlatıldığı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgi Evi tarafından hazırlanan Tuvalimin Renkleri sergisi, Milli Karateci Enes Erkan’ın konuk olacağı Aynalıkavak Sohbetleri, büyük şair Sezai Karakoç’un şiirlerinin İbrahim Sadri tarafından seslendirileceği etkinlik Adapazarlılarla buluşacak. Yine okul etkinlikleri kapsamında Av. Furkan Özren Adalı Hikâyecilerden Kerim Korcan’ı anlatacak. Dr. Serhat Demirel Ana Dilim Türkçe başlığıyla öğrencilerle buluşacak. SUBÜ Spor Spor Bilimleri Fakültesi Nevzat Mirzeoğlu Kariyer Buluşmaları kapsamında Gençler Soruyor başlıklı etkinlikte gençlerle bir araya gelecek.

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