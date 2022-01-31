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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su Ürünleri İşleme Merkezi için çalışmalar başladı

İHA

Su Ürünleri İşleme Merkezi için çalışmalar başladı

SUBÜ ve Karasu Belediyesi iş birliğinde ilçenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriliyor. Projelerin ilk somut adımı olarak Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi’nin kurulması için fizibilite çalışmaları başladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’yı ağırladı. İlçeye yönelik olarak geliştirilen ve Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanması hedeflenen projelerin masaya yatırıldığı toplantıda; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden (BAP) Dr. Öğr. Üyesi Serdar Geçer ve Proje Geliştirme Müdürü Arzu Saygıner Çil yer aldı.
BAP Koordinatörlüğü’nü proje konusunda uzman isimlerle güçlendirdiklerini ve sadece üniversite için değil, şehir için de projeler geliştirdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Karasu; eşsiz kumsalları, doğası ve gelişme potansiyeliyle sadece şehrimizin değil bölgemizin en önemli lokasyonlarından birisi. Atılacak doğru adımlarla çok kısa sürede büyük ilgi toplayabilecek ve önemli atılımlar yapabilecek bir ilçemiz. Biz de bu doğrultuda Karasu Belediyemiz ile turizm, çevre, kapasite geliştirme ve mavi ekonomi konularında projeler geliştiriyoruz. Üniversitemizin akademik bakış açısı ve belediyemizin yerel yönetimler alanında tecrübelerini birleştirerek Karasu’nun geleceğinin planlanması için katkı sağlıyoruz. Şu anda ilk somut adım olarak Karasu Su Ürünleri İşleme Merkezi kurulabilmesi için fizibilite çalışmaları başladı” diye konuştu.
Karasu’nun sahip olduğu cevheri ortaya koymak için çalışmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda iş birliklerine önem verdiklerini söyleyen Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, “SUBÜ de önemli ortaklarımızdan birisi konumunda. İlçemizi üzerinde ince düşünülmüş, her anlamda katkı sağlayacak ve çehresini değiştirerek cazibesini artıracak projelerle farklı bir noktaya taşımayı arzuluyoruz. Bu anlamda üniversitemizle birlikte hazırlanan projelerimiz var. Bunlara maddi anlamda destek alabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Hedeflerimiz hem işlevselliği, hem estetiği hem de ilçe ekonomisine maddi anlamda katkı sağlamayı da içinde barındırıyor. Ayrıca sosyal yönü kuvvetli projeler üzerinde de çalışılıyor. İş birliğimizin güzel sonuçlar vereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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