Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar duruşması başladı (2)



`ADALET YERİNİ BULSUN, BAŞKA CANLAR YANMASIN´

Mahkeme heyeti hem sanık hem de müşteki avukatlarının beyanlarını dinledi. Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz´ın kardeşi Mervenur Yılmaz mahkeme heyetine sunduğu beyanında annesinin patlamanın ardından hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Ben anneme 1,5 yıldır ağabeyimin canı yanmadan hayatını kaybettiğini inandırmaya çalışıyorum. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın" dedi.

'BURADA KAÇAK PATLAYICI DEPOLAMIŞSINIZ'

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Seyfi Çanakçı´nın yeğeni avukat Gülşen Uzuner, "Bir iki günlük bir ihmalden bahsetmiyoruz. Üretim için hiçbir güvenlik önlemi almadan patlayıcı yığılmış, kaçak patlayıcı depolamışsınız. Siz bu sonucu tercih etmişsiniz. Bu dosya kapsamında vereceğiniz karar bilinçli taksir olamaz. Olası kast suçundan cezalandırılması talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

'YÜZEYSEL BİR YARGILAMA YAPILARAK DOSYA KARARA ÇIKARILMAKTADIR'

Fabrika sahibi tutuksuz yargılanan Ali Rıza Ekrem Coşkun'un avukatı Ali Talip Çankaya dosyanın aceleye getirilerek karara bağlanmaya çalışıldığını belirterek, "Yüzeysel bir yargılama yapılarak dosya karara çıkarılmaktadır. Patlamanın asıl nedeni belli değildir. Öne sürülen tüm iddialar, tek tek çürütülmüştür. İddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Çelişkilere rağmen dosya karara çıkarılamaz. Müvekkilin beraatini ve lehe olan hususların kullanılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının 2'si tutuklu 7 sanığın suçlarının `olası kasıt´ üzerinden değerlendirilmesi talebini göz önünde bulundurdu. Bunun üzerine sanıkların 7´şer kez `Olası kasıtla ölüme sebebiyet verme´ ve 107´şer kez `Olası kastla yaralamaya sebebiyet verme´ suçlarından değerlendirilebilme ihtimaline karşı her iki taraf avukatlarına ek savunma hakkı verdi. Konuya ilişkin söz alan sanık avukatları, bu suçlamaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti yarın sanık ve avukatların esasa ilişkin beyanlarını almaya devam edecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU

2022-01-31 20:08:34



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