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Havai fişek fabrika sahibi tutuklu Y.C.: “Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor” “Bu dava siyasi bir dava değildir” “Bunlar rüşvet değildi, hakları ödendi”

İHA

Havai fişek fabrika sahibi tutuklu Y.C.: “Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor” “Bu dava siyasi bir dava değildir” “Bunlar rüşvet değildi, hakları ödendi”

7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davanın yedinci duruşmasının ikinci gününde savunma yapan tutuklu fabrika sahibi Y.C., “Kardeşlerimiz öldü 7 kişi. 55 yıllık emeklerimiz gitti. Babam ölmek üzere, bunun sorumlusu siz olacaksınız. İlk günden beri adalet istiyorum, kim yaptıysa sorumlusu bulunsun. Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor, apar topar sanki yangın mal kaçırır gibi” dedi.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dün devam eden davada mahkeme heyeti, 7 sanık için 7’şer kez "muhtemel kastla ölüme sebebiyet verme" ve 107’şer kez "muhtemel kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarından ek savunma hakkı verdi. Konuya ilişkin söz alan sanık avukatları, bu suçlamaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulunmuştu.
Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda devam eden duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık A.B., “Çalışanların bir çoğu benden şikayetçi olmadı ve bu da görevimi yerine getirdiğimi gösteriyor. Kazada bir kusurumun olmadığını düşünüyorum, görevimi eksiksiz yerine getirdim. Bu patlamada ihmal ve kusurum yoktur, bu yüzden beraatimi talep ediyorum” derken, avukatı Rahşan Bengi Gezdin Kayan ise, sundukları belgelerin müvekkilinin eyleminin kazaya sebebiyet vermediğini gösterdiğini ifade etti.
Tutuksuz sanık A.A., adalete yardımcı olmak adına bildiği her şeyi anlattığını ve hiçbir ihmal ve kusuru kabul etmediğini söyleyerek beraatini talep etti. Sanık E.Ö., kendisine ne iş verilirse onu yaptığını, kendisinin hiçbir yetki ve imzası olmadığını dile getirerek beraatini talep etti.
Tutuklu sanık Y.C. ise mütalaaya karşı savunma yapmayacağını belirterek, “Gerekli üst mahkemelere savunma yapacağım. SEGBİS’ten bağlanmak istiyordum. Geçen duruşma SEGBİS’ten bağlandım, bana hakaret, küfürler ediliyor, en rahat duruşma geçen duruşmaydı. Sağlık sorunlarım var, buraya gelmek benim psikolojimi bozuyor, küfür yiyorum. Bana bir şey olursa bunun sorumlusu sizsiniz. İkinci patlama 9 Temmuz tarihinde oldu. Birinci patlamada ihmal var mı, olay nasıl oldu, sabotaj var mı belli değil. İkinci patlamada ihmal, sebebi belli, ben 20 aydır tutukluyum, bu sanıklar neden tutuklu değil. Adalet herkese farklı mı? Ben tutuklansın demiyorum ama adalet diyorum. Patlayan kamyona bizim imalattaki malzemeleri yüklemiş askerler. Bende; ‘bu mallar sağlam neden alıyorsunuz?’ dedim, onlarda ‘savcı emri’ dediler. Ben böyle olmayacağını söyledim ama kabul etmediler. Malların üstünü açıp ıslattılar ve öyle taşıdılar, tabi bu yüzden güneşte vurdu ve ben ayın 7’sinde tutuklandım, 9’unda bu acı olay gerçekleşti. Ben tutuklandıktan 3 ay sonra davanın mütalaası hazırlandı, hatta bu mahkemece kabul edildi ama hala patlamanın nedeni belli olmadı. Bu patlama tesise 35 kilometre uzaklıkta oldu ve bu ürünler köylerin içinden taşındılar. Eğer bu patlama o köylerde olsaydı oralar havaya uçardı” diye konuştu.

Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor
Y.C., “Bu mahkemeyi boşuna mı yapıyoruz, anladığım kadarıyla karar zaten verilmiş. Ben burada istediğim kadar anlatayım. Verdiğiniz mütalaa iddianamenin aynısı. Bu mütalaayla ceza vermeniz suçtur, bu mütalaayla 7 sanığın beraat etmesi gerekiyor. Tek delil sabotaj, başka delil yok. Sabotaj iddiasının üstü kapandı. Sürekli konuşacağım, mahkeme bitsin yine konuşacağım. Ama bu iş ciddi bir iştir, vebal işidir. Kardeşlerimiz öldü 7 kişi. 55 yıllık emeklerimiz gitti. Babam ölmek üzere, bunun sorumlusu siz olacaksınız. İlk günden beri adalet istiyorum, kim yaptıysa sorumlusu bulunsun. Böyle büyük bir dava 9 ayda bitirilmeye çalışılıyor, apar topar sanki yangın mal kaçırır gibi” şeklinde konuştu.

Bu dava siyasi bir dava değildir
Y.C., “CHP, HDP milletvekillerini getiriyorlar ama bana siyaset diyorlar. Bu dava siyasi bir dava değildir. Siyasetçi değilim, iş adamıyım. Hakkınızı arayın ama siyasete alet olmayın, kimlerle yol yürüdüğünüzün farkında değilsiniz, araştırın, hakkınızı doğru arayın, yanlış yolda gitmeyin. Hazreti Ömer adaletini sağlamak zorundasınız. Bizi eşit yargılayın. HDP’lilerin etkisi altında kalıp bunları yapıyorsanız yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Rüşvet değildi, hakları ödendi
30 kişinin tazminatını verdiklerini söyleyen Y.C., “Bunlar rüşvet değildi, hakları ödendi. Cezaevindeyken eşimden, dostumdan, çevremden borç alarak ödedim bu parayı. Ödedik ama suçlu olduk. "Olası kast" vardı madem neden baştan açılmadı, kabul etmiyoruz. Daha iyi yerlere gelirsiniz İnşallah ama tecrübe kazanırken elini vicdanınıza koyun. Ben sizden Hazreti Ömer adaleti istiyorum. Burada adaleti en çok hak eden benim. Benim üzerime kumpas olduğunu iddia ediyorum. Lütfen kumpasa alet olmayın. Ben sabotaj iddiasını yineliyorum. Burada bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Bu konunun araştırılmasını talep ediyorum” şeklinde savunmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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