SUBÜ öğrencileri Metaverse evreninde ofis açtı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Metaverse evreninde tasarladıkları toplantı ofisinde sektör temsilcileriyle buluştu.

SUBÜ Hendek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencileri, bölüm başkanı Öğr. Gör. Dr. Metin Çengel öncülüğünde Sakarya’da Metaverse ve NFT (Dijital Sahiplik) teknolojileri üzerine çalışmalar yapan firmaların yöneticileri ile Metaverse evreninde düzenlenen toplantıda buluştu. Tasarlanan Meet adındaki ofiste gerçekleştirilen toplantıda, yeni teknolojiler Metaverse ve NFT konularında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Kariyerini bu alanlar üzerinde geliştirmek isteyenlerin neler yapması gerektiği konusunda beyin fırtınası yapılırken, öğrencilerin hangi altyapı alanlarına yönelmelerinin katkı sağlayacağı tartışıldı. Sektör temsilcileri, öğrencilere ilgili alanlarda çalışmanın öneminden bahsederek kendilerini Metaverse evrenine hazırlamaları gerektiğine vurgu yaptı. Öğretim Görevlisi Dr. Metin Çengel ise öğrencilerin gelecekleri açısından çok yararlı bir çalışmanın ilk adımını attıklarını belirtti. İlerleyen süreçte söz konusu alanlarda üniversite genelinde daha üst düzey çalışmalara öncülük edeceklerini ve öğrencilerin vizyonunu genişletme çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

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