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SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Akkaş: “Sakarya’da denizcilik endüstrisi için potansiyel var”

İHA

SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Akkaş: “Sakarya’da denizcilik endüstrisi için potansiyel var”

SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, denizcilik endüstrisindeki değişime ve yerlileştirilebilecek alanların olduğuna dikkat çekerek Sakarya’nın denizcilik endüstrisi içerisinde yer alma potansiyeli bulunduğunu söyledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş; denizcilik endüstrisindeki son gelişmeleri, yerlileştirme imkanlarını ve Sakarya’nın bu anlamdaki potansiyelini değerlendirdi. Akkaş ayrıca Denizcilik MYO’nun bu anlamda sağlayabileceği katkılara da değindi.
Dijitalleşmenin ve endüstri 4.0 uygulamalarının artmasıyla birlikte birçok sanayi kolunda olduğu gibi denizcilik endüstrisinde de var olan uygulamaların yerine geçecek yeni süreçlerin konuşulduğunu belirten SUBÜ Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Sürdürülebilir denizcilik uygulamaları çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) belirlediği emisyon hedefleri, fosil yakıtların kullanımının azaltılmasını ve bunu sağlayabilecek altyapıların oluşturulmasını hedefliyor. 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan bu hedefler de farklılaştırılmış bir altyapı ihtiyacını doğuruyor. Bu da sektör içerisindeki ürün ve hizmet üreticilerinin kendilerini yenilemesi ve sektöre yeni yatırımcıların katılması için bir imkân oluşturuyor. Ayrıca esistemlerin kullanımındaki artış ile daha önce farklı endüstrilerde hizmet veren kuruluşların denizcilik sektörü içerisinde de aktif olduğu gözlemleniyor” diye konuştu.
Son dönemlerdeki küresel gelişmelerin yanında her sene artan ihracat hacmiyle dikkat çeken gemi, yat ve hizmet sektörlerinin; ölçüm aletleri, inşa ve operasyon ekipmanları ve benzeri birçok farklı araç ve gereç için yerlileştirme imkânları barındırdığını söyleyen Akkaş, “Denizcilik sektörü içerisinde yakın zamanda gerçekleşecek ve sektör dinamikleri açısından etkileyici olabilecek başlıklar değerlendirildiğinde farklı endüstrileri bir araya getirebilme özelliğine sahip ender şehirlerden birisi olan Sakarya’nın denizcilik endüstrisi içerisinde de yer alabilme potansiyeli bulunuyor. Denizcilik MYO olarak hazırladığımız müfredatımız ve ders dışı etkinliklerimiz ile öğrencilerimize dinamik sektör yapısına uygun şekilde eğitim veriyoruz. Mezuniyetleri sonrasında sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan bir sektörde çalışacakları bilincini kendilerine kazandırmayı hedefliyoruz. Sektör tecrübesi yüksek akademisyen kaynağına sahip okulumuz ile oluşturulabilecek üniversitesanayi iş birlikleri vasıtasıyla denizcilik endüstrisinin sahip olduğu değişim ve yerlileştirme imkânlarını değerlendirebilecek projeler hayata geçirerek bir sanayi şehri olan Sakarya’nın denizci yönünü de ortaya koyabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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