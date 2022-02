Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle yüreklere dokundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında usta isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda AKM’de sevenleriyle buluşan Dursun Ali Erzincanlı okuduğu şiirlerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Erzincanlı’nın katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘En Sevgiliye’ isimli şiir dinletisiyle başladı. AKM’de Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve çok sayıda sanatseverin katıldığı gecede Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın okuduğu şiirlerle duygu dolu anlar yaşandı. Programa yoğun ilgi gösteren kültür sanat dostları, zaman zaman okunan şiirlere eşlik etti.

Yoğun programlar nedeniyle şiir dinletisine katılamayan Başkan Yüce ise program sonrasında Şair Dursun Ali Erzincanlı ile bir araya gelerek usta isme olan hayranlığını ifade etti.

Programda okuduğu şiirler ile küçükten büyüğe tüm dinleyicilerin yüreğine dokunan Dursun Ali Erzincanlı, “ Öncelikle Recebi Şerif ayının tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Peygamberlerimizin gönderiliş gayeleri Allahu Teala’yı unutan insanlara Allahu Teala’yı hatırlatmaktır. Allah kendini unutturmamak ve kullarına kendisini hatırlatmak ister. Allah affedicidir ve kullarını affetmek ister. Bir insan her zaman Allah’ın huzurundaymış gibi yaşamalı. Bunlara bizi hazırlayan en önemli unsurlardan biri ise namazdır. Namazlarımızı eksiksiz kılar ve her zaman Allah’ın bizleri izlediğinin farkında olursak örnek bir hayat yaşarız. Bu şekilde yaşayan insandan kimseye zarar gelmez. Keşke bu şekilde yaşayabilsek ve bu şekilde yaşayacak nesiller yetiştirmeyi başarabilsek. Allah buyuruyor ki; Allah’tan gafil olmayın, Allah’ı çokça zikredin. O her zaman gözetlemededir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

