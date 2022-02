Sakarya’da 2,5 yılda 2.5 milyar lira yatırım Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde projeler tüm hızıyla devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yıl sonu itibarıyla başta seracılık, tarım, altyapı, eğitim, çevre düzenleme, kentsel dönüşüm ve kültürsanat alanlarında toplamda 2,5 milyar liraya varan yatırımı hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldikleri günden bu yana tamamlanan projelerle gelişen Sakarya’ya ekonomik ve sosyal fayda sağladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en önemli tarım ve sanayi kentlerinden Sakarya, son yıllarda yeni bir büyüme atılımı yaşıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin seracılıktan botaniğe, yatay mimari eksenli kentsel dönüşümden sosyal yaşam, spor, eğitim ve kültürsanat çalışmalarına kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği yatırım hamlesiyle kentin her ilçesinde ekonomik ve sosyal fayda yaratılması hedeflendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da göreve geldikleri Nisan 2019’dan bu yana hayata geçirilen toplamda yaklaşık 2,5 milyar liralık 8 projenin ayrıntılarını anlattı.



“Gecegündüz demeden işbaşındayız

“Gönül belediyeciliği anlayışıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana, büyüyen Sakarya’nın kalkınma ivmesini artırmayı ve vatandaşların kent hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” diyen Başkan Yüce, 16 ilçenin tamamında katma değerli yatırımlara imza attıklarını dile getirdi. Kentin daha güçlü bir altyapı ve üstyapı sistemi ile çevre düzenlemesine kavuşması için asfaltlama, yol bakım, köprü, cadde, bulvar, park ve bahçe imarı, bisiklet yolu, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu şebekesi gibi çalışmalar için gecegündüz demeden mesaide olduklarını söyleyen Yüce; “Sakarya’nın her noktasında ve günün her anında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra Sakarya Botanik Vadisi, Akçay Barajı, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, yenilenen İl Orman Tabiat Parkı, Hendek İtfaiye Hizmet Binası ve Yanık Fidan Teşhir Merkezi gibi projelerimizi hizmete açarak kentimize bambaşka eserler kazandırdık” dedi.



“Çoğu bitti, azı kaldı”

Başkan Yüce, geleceğin Sakarya’sı için seçim öncesi ilan ettikleri 20 proje üzerinde büyük bir hızla ilerleme kaydettiklerini, yarıya yakınının tamamlandığını ifade ederek, 10 projenin yapım aşamasının devam ettiğini ve 2 projenin de hazırlıklarının başladığını anlattı. Sakarya’yı yarınların güçlü Türkiye’sine taşıma hedefiyle kolları sıvayıp, vakit kaybetmeden işe koyulduklarını kaydeden Yüce, “Yeni nesil ileri teknolojik tarım projesi Sera A.Ş., şehrimize ekonomik katkı sağlarken çehresini de değiştiren Botanik Vadisi’ni bünyesinde bulunduran Fidan A.Ş., ülkemizde ilk olma özelliğiyle ödüle layık bulunan Akıllı Şehir Stratejisi, 2023 vizyonuyla yatay mimari ve kentsel dönüşüm, genç nesillerimiz için Çocuk Akademisi ve 3 bin 500 metrekarelik yepyeni bir Geyve Meydan düzenlemesini kısa sürede tamamladık. Tamamlanan bu projelere şimdiye kadar yapılan yatırım miktarı 2,5 milyar TL oldu. Yatırım miktarı açısından bakarsak en yüksek bütçeli projelerde önemli bir yol aldık” diye konhştu.



“Sakarya örnek şehir olacak”

Vaatlerinin tamamını yerine getirmek adına hız kesmeden hizmet üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Yüce, “Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Nehir Ada, Katlı Otopark, yeni Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları merkezleri, yeni Sosyal Gelişim Merkezi binaları, Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi, Kültür Vadisi, Sakarya Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi, Spor Ada Vizyon Projesi ve Unkapanı Meydan Düzenlemesi projelerini de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Diğer yandan AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile Şehir Kütüphanesi projelerimizin de hazırlıkları bitmek üzere. Sakaryalılarla el ele vererek tüm projelerimizi kısa süre içinde tamamlayacak ve gelişen şehrimizi örnek hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

