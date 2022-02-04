Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet

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2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor. Yeşilsiyahlı takım pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor. Antrenmanlarına devam eden yeşilsiyahlı takım, pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

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