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Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet

İHA

2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor. Yeşilsiyahlı takım pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor'u mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.

Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet

2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor. Yeşilsiyahlı takım pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.
Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor. Antrenmanlarına devam eden yeşilsiyahlı takım, pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor’u mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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