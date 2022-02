Türkiye'de her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor Vatandaşlar, ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaya davet edildi

Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser hastalığından gerçekleşiyor. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Kanser Gününde erken teşhisle birçok kanser türünün tedavi edildiğini hatırlatarak, vatandaşları ücretsiz kanser taramalarını yaptırmaya davet etti.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Birimi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kurum binasında farkındalık etkinliği düzenlendi. Afişler, dövizler ve pankartlarla kanser ve erken teşhisin önemi vurgulanan etkinliğe İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, başkan yardımcıları Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk ile Uzm. Dr. İsmail Onur’da katılarak destek verdi. Günümüzde kanser vakalarının dünya ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığı belirtilirken, dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, Türkiye'de ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte birinin tütün kullanımı, obezite, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca nedenlerden kaynaklandığı kaydedilirken, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme ihtimali de yüksek olduğu vurgulandı. Türkiye'de meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için ücretsiz tarama programları yürütüldüğü dile getirilirken, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) de kanser taramaları yaptırıldığı hatırlatıldı.

