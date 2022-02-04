Haber alınamayan yaşlı adam evde uyurken bulundu: "3 gündür uyuyamıyordum, uyuyakalmışım"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde telefon çağrılarına cevap vermeyen, evinin kapısını açmayan 80 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu. Eve balkondan giren ekipler, yaşlı adamı uyurken buldu. Balkona çıkan vatandaş, "3 gündür uyuyamıyordum, uyuyakalmışım" dedi.

Olay, Pabuççular Mahallesi Bostancı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Emin Y.’nin bakıcısı Rezzan Yılmaz, yemek götürmek için eve gitti. Kapıyı açmayan ve telefon çağrılarına cevap vermeyen Emin Y.’nin hayatından endişe duyan Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı uyurken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Balkona çıkan Emin Y., 23 gündür uyuyamadığını, bugün uykuya daldığını ve sesleri duymadığını belirtti.



"Merak ettiğimiz için ekipleri aramak zorunda kaldık"

Ekipleri görünce ne olduğuna anlam veremeyen vatandaş Medil Öztürk, "Emin Y. bu sabah çorba istemiş. Çorba getiren kadın da kapıya vurmuş, açılmayınca da bir şey oldu zannetmiş, sonrasında ekiplere haber vermiş. Ben de geldim ve böyle bir durumla karşılaştım ama Emin Y.'de bir sıkıntı yok" dedi. Emin Y.'nin bakıcısı Rezzan Yılmaz ise "Uyuyakalmış, çok aradım telefonla ama duyuramadım. Amca arayıp yemek istedi, bende çorba yapıp getirdim kapıya vurduk ama duyuramadık. Bizde merak ettiğimiz için ekipleri aramak zorunda kaldık" dedi.

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