Sahte altın satmaya çalışırken yakalandı 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışan A.B. yakalandı.

Olay öğle saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. A.B., 2 tane sahte altın bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğu anlaşılırken, haber verilmesi üzerine iş yerine polis ekibi geldi. A.B. gözaltına alınırken, sahte altınlara da el konuldu. A.B.´nin 1 ay önce Rüstempaşa Mahallesi Çarşı içi Caddesi üzerinde bulunan başka bir kuyumcuya da aynı yöntemle sahte altın sattığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-02-04 21:59:34



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