İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, inşaat halindeki bina, 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü. Durumu erken fark edip uzaklaşan işçiler son anda kurtulurken, binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci katına pompa ile beton dökümü için hazırlık yapılan villa inşaatından sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, inşaattan uzaklaştı. Kısa süre sonra bina çöktü. İşçilerin durumu erken fark edip binayı boşatması, olası bir olumsuz durumun önüne geçti.

Bu arada binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kocaali Levent KIZILASLAN

2022-02-05 10:30:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.