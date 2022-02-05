Büyükşehir atıktan üretiyor, görenler hayran kalıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında kağıttan ve kartondan üretilen ürünler, görenleri hayran bırakıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi üretmeye, dönüştürmeye ve yatırım yapmaya devam ediyor. Kültürden, sanata, tarımdan, sanayiye, üretimden, eğitime her alanda hayata geçirdiği projelerle isminden söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamı konusunda da örnek olacak çalışmalar yürütüyor. Bunlardan bir tanesi de atıkların geri dönüştürüldüğü Ofis Sanat Merkezi (OSM) oldu. Büyükşehir’in geri dönüşüm çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık’ uygulamasından hareketle hız kazandı. OSM’de kurulan atölyede, 2019 yılından bu yana kağıt ve karton atıklardan çeşit çeşit ürünler üretiliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin yürüttüğü programla bugüne kadar tonlarca atık vatandaşın kullanımına sunulan ürünlere dönüştü. Atölye içerisinde öğretmen personeller, atıktan üretim alanında öğrenciler yetiştiriyor. Bu esnada üretilen ürünler ise Sakarya, Türkiye ve hatta dünya genelindeki insanlara ulaşıyor. Atölyede atık gazete kağıtlarından sepet, saksı, avize, abajur, sehpa, dolap düzenleyici, şişelik, supla, çantalar ve karton atıklardan ise sandalye, dola, raf, tabure, dolap kutuları üretiliyor. Ayrıca atıklar saksı, takıaksesuar ve çeşitli objelere dönüşüyor.



“Su temasından zarar görmeyen ürünler yıllarca evlerin bir parçası oluyor”

Kağıt ve kartonlar gördükleri dayanıklılık işleminden sonra ürün olarak uzun yıllar dayanıklılık sağlıyor. Su temasından zarar görmeyen ürünler yıllarca evlerin bir parçası oluyor. Üretilen malzemeler günümüz şartlarına uygun, doğayı ve çevreyi koruyan özelliğe sahip. Öte yandan ürünler, günümüz modasına uygun olduğu için kadınların ilgisini çekiyor. Konuya ilişkin olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nden yapılan açıklamada da, “Büyükşehir olarak her alanda halka, şehre ve kent ekonomisine katkısı olan ‘üretim’ odaklı faaliyetlerimize devam ediyor. 2019 yılından bu yana üretime hiç ara vermediğimiz atölyemiz de kadın istihdamı, üretken yapısı ve geri dönüştürülen malzemelerle vatandaşa sunduğu hizmetle Türkiye’de örnek bir alan haline geldi. Ürettiğimiz kaliteli, dayanıklı ve kullanışlı ürünler çok tercih edildiğinden faaliyetlerimizi hızlandırdık. Hünerli eller tarafından yapılan malzemeleri Türkiye’ye ve dünyaya sunmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ürünlerimizi incelemeye davet ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.