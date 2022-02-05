6 milyon liralık kanalizasyon projesine başlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdivan ilçesinde maliyeti 6 milyon lira olan yeni kanalizasyon hattı projesine başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ tarafından Serdivan Kemalpaşa Mahallesi’nde hayata geçirilecek kanalizasyon hattı projesinin başlangıcını yaptı. 6 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Yüce, projenin tüm bölge halkına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni etti. Düzenlenen törene Başkan Yüce’nin yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Halim Kuru, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve mahalle sakinleri katıldı.



“6 milyon liralık yatırımın başlangıcını yaptık”

Yeni bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Bugün de Kemalpaşa Mahallesi Yurtlar Bölgesi ile Hisar Evleri bölgesinde bulunan yerleşimlerin kanalizasyon sorunlarını çözmek için yeni bir yatırıma başlıyoruz. 6 milyon liralık yatırımın başlangıcını yaptık. Kemalpaşa gibi birçok mahallemizde de yağmursuyu kanalizasyon ve içme suyu gibi birçok çalışmalarımız sürüyor. Hemen akabinde Kazımpaşa da çalışma olacak. Orasını da güzel bir şekilde yenileyeceğiz. Büyükşehir altyapı çalışmalarıyla, üstyapı çalışmalarıyla, üretim ve pazarlama çalışmalarıyla, Sera AŞ bünyesindeki model üretim çalışmalarıyla, Fidan AŞ bünyesindeki model üretim çalışmalarıyla ve dolayısıyla Büyükşehir her şeyde ve her yerde olmaya devam edeceğini belirterek projenin tüm bölge halkına ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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