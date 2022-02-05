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906 sporcunun katıldığı Judo Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi

İHA

906 sporcunun katıldığı Judo Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Spor Toto Ümitler Judo Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Yüce, “Şehrimizde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, sporun tüm branşlarına destekler sunuyoruz” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Spor Toto Ümitler Judo Şampiyonası’nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Onur Kurulu Başkanı Taci Özerler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, spor insanları, sporseverler ve sporcular takip etti. Son zamanlarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarla dikkatleri üzerine çeken Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası da nefesleri kesiyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 62 ilden 405’i kız 501’i erkek olmak üzere yaşları 15 ile 17 arasında değişen toplam 906 sporcu altın madalya için ter döküyor. 6 Şubat Pazar günü sona erecek şampiyonada judokalar tatamide altın madalya için mücadele ediyor.

“Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz en kalabalık organizasyon oldu”
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, “Türk judosunun geleceği olan bu güzel organizasyonda 62 ilimizden 906 sporcumuz mücadele ediliyor. Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz en kalabalık organizasyon oldu. 2028 ve 2032 yıllarında olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek kardeşlerime bu organizasyonda başarılar diliyorum. Ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

“Sakarya Büyükşehir Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun yanındadır”
Açılış seremonisinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki tüm spor faaliyetlerini destekliyoruz. Su sporları, dağcılık, bisiklet, salon sporları, saha sporları, havacılık. Aklınıza gelebilecek tüm spor dallarında sporcularımızın ve antrenörlerimizin yanındayız. Şehrimizde sporun her branşının gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Yıl içerisinde devam eden spor faaliyetleri dışında yaz spor okullarıyla da kurslar ve müsabakalar düzenliyoruz. Şehrimizin hemen hemen tamamına inşa ettiğimiz spor alanlarıyla hemşerilerimizin sağlıklarını korumalarını ve spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 24 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenörümüzle faaliyet gösteriyoruz. Bir kez daha belirtmek isterim ki Sakarya Büyükşehir Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun yanındadır. Müsabakalarda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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