Düğünde sandalyeler havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü; o anlar kamerada (2) 

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER

Sakarya´nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 30´a yakın kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı´nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Levent KIZILASLAN

2022-02-06 02:05:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.