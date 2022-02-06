Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve SAKTİM ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde AkyazıOrmanköy yolu Seyfeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ormanköy istikametinde ilerlemekte olan İ.U. idaresindeki 34 EKC 230 plakalı Ford marka otomobil ile Serkan D. İdaresindeki 54 D 6584 plakalı Kia marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği (SAKTİM) ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan S.D., İ.U., R.D., S.B., M.O.A. ve S.İ. isimli toplam 6 yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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