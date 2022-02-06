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Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı Hazırlık maçını seyrettikleri esnada kendilerini biranda yerde buldular

İHA

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı Hazırlık maçını seyrettikleri esnada kendilerini biranda yerde buldular

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü. Olayda 3 çocuk yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü. Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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