TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Vanspor FK: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK ile 11 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Selim Şenöz xx, Sinan Bilen xx, Sezer Yalçın xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xxx (Ö. Can Sokullu dk. 72 xx), Okan Dernek xx (Ali Özgün dk. 80 ?), Mehmet Yıldızaç x, Burak Süleyman xx, Onur Karakabak xx, Hurşit Taşcı xx (Ozan Sol dk. 57 xx), Ümit Kurt xx, Tahir Babaoğlu xx (Murat Yılmaz dk. 57 x)

Vanspor FK: Mete Yıldız xx, Furkan Polat xx, Uğur Adem Gezer x, İsmet Kavuştu xx, Miraç Acer x, Onur Tekin xx, Uğur Can x (Mehmet Ali Yurdakul dk. 90+5 ?), Mehmet Özdıraz xx (Oktay Gürdal dk. 71 x), Barış Sağır x, İsa Nalbant xx (Emrah Tacir dk. 83 ?), Kubilay Akyüz xx (Y. Şengüler dk. 71 xx)

Goller: Ömer Bozan (dk. 45+1) (Sakaryaspor), Mehmet Özdinaz (dk. 32) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Sakaryaspor), Kubilay Akyüz, Mete Yıldız, Miraç Acer (Vanspor FK)

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