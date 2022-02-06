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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Genç’ten hakem isyanı “Biz futbol sadece sahada oynansın diyoruz” “Son 3 haftada verilmeyen 6 penaltımızı gördük”

İHA

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Genç’ten hakem isyanı “Biz futbol sadece sahada oynansın diyoruz” “Son 3 haftada verilmeyen 6 penaltımızı gördük”

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, hakem hataları sebebi ile son haftalarda 6 net penaltının verilmediğini savunarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Genç, “Biz futbol sadece sahada oynansın diyoruz maalesef son 3 haftada verilmeyen 6 penaltımızı gördük” ifadelerine yer verdi.
20212022 sezonunda oynadığı 20 maçta yenilmezlik serisi ile rekor kırarak adından söz ettiren Sakaryaspor, ligde son 3 haftadır aldığı sonuçlarla 8 puan kaybetti. Kulüp Başkanı Cumhur Genç, 3 haftada verilmeyen 6 net penaltının olduğunu işaret ederek sosyal medya hesabı üzerinden hakemlere isyan etti. 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 1461 Trabzon ile puanları eşitlenen Sakaryaspor’da kaybedilen puanların nedeni formsuzluk ve verilmeyen penaltılar olarak gösterildi.

"Sakaryaspor'un hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz"
Son haftalarda verilmeyen penaltılar sebebi ile puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Başkan Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sakaryaspor olarak son üç haftadır formsuz olabiliriz ama bizim bu takımın sezon sonu şampiyon olacağından en ufak şüphemiz yoktur. Biz futbol sadece sahada oynansın diyoruz maalesef son 3 haftada verilmeyen net 6 penaltımızı gördükten sonra diyoruz ki 1 milyonluk şehri temsil eden Sakaryaspor olarak; taraftarımızla, lobimizle, camiamızla nerede hangi şartlarda kimlerle oynanıyorsa bizde orada olacağız. Sakarya şehrinin ve Sakaryaspor’un hiçbir kurum ve kişiler tarafından hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Genç verilmediğini savunduğu penaltı pozisyonlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

"49 puanla averajla lider konumda bulunuyor"
Sakaryaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta deplasmanda oynadığı Sarıyer ve Bodrumspor maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılırken 24. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Vanspor FK maçında ise 11 berabere kaldı. Yeşilsiyahlılar ligin 24. haftası geride kalırken 49 puanla averajla lider konumda bulunuyor. Aynı puana sahip 1461 Trabzon ise ikinci sırada yer alıyor.

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