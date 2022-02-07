TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kamyon içerisinde 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolunda operasyon gerçekleştirildi. Durumlarından şüphelenilen 3 adet kamyon durduruldu. Kamyonlarda yapılan aramalarda 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Araç sürücüleri T.İ., H.Y. ve T.İ. gözaltına alındı. Sürücüler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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