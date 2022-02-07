Büyükşehir’in sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

24 branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alan Sakarya Büyükşehir, genç ve yetenekli sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir’in başarılı güreşçisi Mükremin Aktaş, Türkiye Şampiyonluklarına bir yenisi daha ekledi. Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı Büyükler GrekoRomen Güreş Türkiye Şampiyonasından sonra Edirne’de düzenlenen ve 19 ilden 72 sporcunun katıldığı Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında, 60 kiloda Büyükler Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol takımı ise 20212022 Deplasman Hentbol 2. Lig A Grubu 6. hafta maçında 1954 Hendek Spor Kulübünü 4234 yendi. Bu sonuçla grubunda oynadığı 6 maçın 6’sını da kazanan Sakarya Büyükşehir, ligdeki iddiasını daha da güçlendirdi.

Büyükşehir Boks Takımı ise Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasından başarılarla döndü. 57 ilden 425 erkek ve 210 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Gözde Yağız 50 kiloda, Sude kırtay ise 60 kiloda Türkiye Üçüncüsü oldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Adana’da düzenlenen şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

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