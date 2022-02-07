Kontrolden çıkan kamyon devrildi, taşıdığı tomruklar yola savruldu

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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D100 karayolunda tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada tomruklar yola savrulurken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, D100 ile D140 karayolları bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 BM 136 plakalı Mercedes marka tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tomruklar yola savruldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, tomrukların ve kamyonun kaldırılması sonrasında normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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