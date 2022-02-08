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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehrin sokakları rengarenk çiçek bahçesine dönüşüyor

İHA

Şehrin sokakları rengarenk çiçek bahçesine dönüşüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince şehrin sokakları çuha, hercai ve menekşelerle donatılıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında bahar hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında şehrin yolları çiçek bahçesine dönüşüyor. Günün erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, en çok kullanılan güzergahlarda, yolların refüj bölümlerine çiçek dikimi yapıyor. Adnan Menderes Caddesi’nde başlayan çalışmalarla yollar çuha, hercai, menekşe, lale ve muskarin türü çiçeklerle donatılıyor. Kenti bahara hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, dikim işlemi bittiğinde vatandaşlara güzel bir manzara sunacak. Bu çalışma Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi merkez ilçelerde, yoğun şekilde kullanılan ana arterlerde sürdürülecek.
Park ve Bahçeler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Doğa harikası olan, dünyanın adeta bir mozaiği şehrimizde bahar hazırlıklarımızda sokakları çiçeklerle donatıyoruz. Kısa bir süre içinde tamamlayacağımız çalışmayla Adnan Menderes, Bosna, Milli Egemenlik, Kent Park, Millet Bahçesi, Muhsin Yazıcıoğlu, 2. Cadde, Çark Caddesi gibi alanları çiçeklendireceğiz. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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