Dron filosuyla uyuşturucu operasyonu

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da polisin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 dronla yaptığı operasyonda 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 2 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 6 dronun kullanıldığı operasyonda, havadan baskın yapılacak evler takibe alındı. Evlere yapılan operasyonlarda G.K., A.B., F.Y., T.T., A.C., G.K., M.R.C., S.B. ve T.B. yakalandı. 9 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-02-08 14:53:55



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