Sakaryaspor’un son dakika transferi Tuzlaspor’da forma giyen Selçuk Alibaz, Sakaryaspor’da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, transferin bitmesine saatler kala Tuzlaspor’da forma giyen Selçuk Alibaz’ı kadrosuna kattı. Alibaz, Sakaryaspor’un 6’ncı ve son transferi oldu.
Sakaryaspor, orta saha bölgesi için aradığı 8 numarayı TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor’da buldu. Takımda forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Selçuk Alibaz ile anlaşan Sakaryaspor, transferin son saatlerinde İstanbul’da kulüp ile de anlaşarak resmen bitirdi. 1 buçuk yıllık sözleşme imzalanan oyuncunun lisansı çıkarılarak TFF listesindeki Sakaryaspor kadrosuna dahil edildi. Yeşilsiyahlılar devre arası transfer döneminde, Okan Dernek, Burak Süleyman, Hamza Özdemir, Murat Yılmaz, Doğan Ateş ve son olarak Selçuk Alibaz’ı transfer etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.