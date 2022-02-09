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SUBÜ’lü 2 bin 215 öğrenci iş deneyimi kazandı

İHA

SUBÜ’lü 2 bin 215 öğrenci iş deneyimi kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, 20212022 akademik yılı güz yarıyılında +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında iş dünyasında yer aldı.
+1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler, eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyor. Böylelikle öğrenciler; eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, güz yarıyılında ön lisans düzeyinden bin 881, lisans düzeyinden ise 334 olmak üzere toplam 2 bin 215 öğrencinin +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi.

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