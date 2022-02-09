Toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmura dayanamadı Kayan duvar eve yaslandı, ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı, etkili olan yağış sonrasında kayarak eve yaslandı. Evdeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı etkili olan yağış sonrasında yerinden kayarak evin duvarına yaslandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edilirken, ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Evde bulunan vatandaşların akrabasında kaldığı öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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