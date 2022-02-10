Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (2)- Yeniden



SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı M.C.B. (23) ile tartışan Damla Kuş'un şüpheli ölümü ile ilgili av tüfeğinin misafir kaldıkları evin sahibi M.C.'ye ait olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli M.C.B. ise ifadesinde, Damla Kuş'un intihar ettiğini ileri sürdü.

Olay, Ferizli ilçesi, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Damla Kuş, dini nikahla birlikte yaşadığı M.C.B. ile cezaevindeki annesini görmek için hafta sonu Konya'dan yola çıktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesine gidecek olan Damla Kuş ve M.C.B., Ferizli'de yakınlarının yanına uğradı. Dün akşam saatlerinde Damla Kuş ile M.C.B. kaldıkları evde tartıştı, bu sırada Damla Kuş av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Damla Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri, M.C.B. ve ev sahibi M.C.'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olan, yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada av tüfeğini aldığını, 'Yapma' demesine rağmen kendisini vurarak intihar ettiğini iddia etti. Gözaltına alınan M.C.'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Av tüfeğinin M.C.'ye ait olduğu belirlendi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İFADESİ ALINACAK

Damla Kuş ve M.C.B.'nin olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocukları Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı. Küçük çocuğun, pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya Mesut ÇATAK

2022-02-10 13:48:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.